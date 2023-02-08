МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия и Иран разрабатывают проект соглашения об осуществлении фитосанитарного и ветеринарного контроля в пунктах пропуска, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Парламент Ирана утвердил проект о меморандуме по вступлению в ШОС

"Шестого февраля Россельхознадзор в формате видеоконференции обсудил с представителями министерства сельскохозяйственного джихада Исламской республики Иран проект межправительственного соглашения между Россией и Ираном об осуществлении фитосанитарного и ветеринарного контроля в пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

Предполагается, что документ позволит усилить охрану территорий государств от заноса и распространения карантинных вредных организмов и заболеваний животных при экспортно-импортных операциях.

В частности, Россия и Иран намерены оказывать друг другу научную и техническую помощь, проводить аудит мест производства плодоовощной и животноводческой продукции, логистических центров, осуществляющих формирование торговых партий. Кроме того, ведомства планируют провести оценку работы лабораторий, которые занимаются исследованиями в области карантина растений, а также использования применения пестицидов и агрохимикатов и испытания семян сельскохозяйственных растений.

Также было отмечено, что продукция растительного и животного происхождения, перемещаемая между двумя странами, может сопровождаться ветеринарными сертификатами как на бумажных, так и на электронных носителях. В будущем ведомства намерены полностью перейти на цифровой документооборот.