Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"
Журналист Херш: Вашингтон боялся, что из-за "Северных потоков" ФРГ не будет помогать Киеву
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Белый дом боялся, что из-за работы "Северного потока" и "Северного потока — 2" Германия не захочет помогать Украине, заявил журналист Сеймур Херш.
"Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов, по которым поставляется дешевый природный газ, Вашингтон боялся, что страны, такие как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы для Россией", — написал он в своей публикации.
По словам журналиста, место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия. Именно Осло предложил сделать это под видом учений НАТО. Как пояснил Херш, в марте несколько членов американской команды поехали в Норвегию на встречу с ее секретной службой и ВМС.
"Одним из ключевых вопросов было где именно в Балтийском море лучше всего разместить взрывчатку", — пояснил лауреат Пулитцеровской премии на своей странице в Substack.
Отмечается, что ВМС Норвегии нашли место и предложили разместить взрывчатку в ходе учений НАТО Baltops 22. США добавили к программе учений упражнение по минированию и разминированию под водой вблизи места проведения диверсии.
https://1prime.ru/News/20230208/839737112.html
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