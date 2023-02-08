МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Белый дом боялся, что из-за работы "Северного потока" и "Северного потока — 2" Германия не захочет помогать Украине, заявил журналист Сеймур Херш. Убрать конкурента. В США раскрыли правду о диверсии на "Северных потоках"

"Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов, по которым поставляется дешевый природный газ, Вашингтон боялся, что страны, такие как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы для Россией", — написал он в своей публикации.

По словам журналиста, место для установки взрывчатки под "Северными потоками" нашла Норвегия. Именно Осло предложил сделать это под видом учений НАТО. Как пояснил Херш, в марте несколько членов американской команды поехали в Норвегию на встречу с ее секретной службой и ВМС.

"Одним из ключевых вопросов было где именно в Балтийском море лучше всего разместить взрывчатку", — пояснил лауреат Пулитцеровской премии на своей странице в Substack.

Отмечается, что ВМС Норвегии нашли место и предложили разместить взрывчатку в ходе учений НАТО Baltops 22. США добавили к программе учений упражнение по минированию и разминированию под водой вблизи места проведения диверсии.