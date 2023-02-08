БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Британия расширила санкции против России

"Рассматривается опция использования средств, их инвестирования, приумножения, чтобы использовать полученные от этого средства для восстановления Украины. Есть определенные юридические обязательства. Это режим санкций, а не конфискации. Режим санкций позволяет использовать средства, но их необходимо вернуть в случае изменения политики", — пояснил он.

По его словам, "завтра (на саммите ЕС 9-10 февраля — ред.) не будет принято окончательное решение, но мы надеемся на достижение прогресса".

Кроме того, источник пояснил, что за попытки обхода санкций Евросоюза против России могут вводиться ограничения против конкретных компаний, но не целых государств.

"Наш режим санкций распространяется на организации, но не страны. То есть санкции могут распространяться на организации в третьих странах, а не страны в целом", — сказал он.