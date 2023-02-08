МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Арктический литий" получил лицензию на геологоразведку и добычу на Полмостундровском месторождении лития в Мурманской области, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Минприроды рассказало о заявках на аукционы за месторождения лития

"Лицензию на геологоразведку и добычу… Полмостундровского месторождения (получил — ред.) "Арктический литий", — написал министр в своем телеграм-канале.

Ранее в среду "Норникель" сообщил, что его совместное предприятие с "Росатомом" получило лицензию на Колмозерское месторождение лития, также расположенное в Мурманской области. Министр также напомнил об этом.

"Помимо лития, который используется, например, в создании аккумуляторных батарей, оба месторождения содержат ниобий, который нужен в производстве сверхпроводников, и необходимый химической промышленности тантал", — рассказал Козлов.