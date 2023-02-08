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2023
https://1prime.ru/News/20230208/839737599.html
Источник рассказал о теме грядущего саммита ЕС
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Саммит стран Евросоюза в конце недели, как ожидается, обсудит вопрос создания суверенного фонда ЕС, заявил журналистам источник в ЕС. "По суверенному фонду. Мы ожидаем дискуссию... ПРАЙМ, 08.02.2023
новости, евросоюз, саммит, суверенный фонд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Саммит стран Евросоюза в конце недели, как ожидается, обсудит вопрос создания суверенного фонда ЕС, заявил журналистам источник в ЕС.
"По суверенному фонду. Мы ожидаем дискуссию по этому вопросу", — сказал он.
Однако, по его словам, пока не ясно, как такой резерв может быть сформирован. В частности, некоторые не хотят, чтобы он был создан за счет новых средств.