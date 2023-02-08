БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Саммит стран Евросоюза в конце недели, как ожидается, обсудит вопрос создания суверенного фонда ЕС, заявил журналистам источник в ЕС. В ЕС разъяснили планы по использованию замороженных российских активов

"По суверенному фонду. Мы ожидаем дискуссию по этому вопросу", — сказал он.

Однако, по его словам, пока не ясно, как такой резерв может быть сформирован. В частности, некоторые не хотят, чтобы он был создан за счет новых средств.