МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Москва установила контакты с руководством Афганистана в Кабуле, российская сторона знает о планах осуществления крупных экономических проектов, которые могли бы стабилизировать ситуацию в экономике Афганистана, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике в среду в Кремле. Афганистан запустил экспорт гранатов в Россию

"Мы установили контакты с руководством Афганистана в Кабуле. Знаем что есть хорошие планы осуществления крупных экономических проектов, которые могли бы стабилизировать ситуацию в экономике", — сказал Путин.

Ранее в Москве прошла пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике. В мероприятии приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Россию представлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Участники пятой многосторонней встречи обсудили вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане. В частности, Патрушев заявил, что власти этой страны сейчас переживают последствия хаоса, оставленного США, и ситуация в стране стремительно деградирует.