МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Немецкий ретейлер Metro AG в первом квартале 2022-2023 финансового года, который завершился 31 декабря, увеличил чистую прибыль в 2,7 раза по сравнению с прошлогодним показателем – до 522 миллионов евро, следует из сообщения компании. Metro увеличила продажи в России в текущем финансовом году

Прибыль на акцию составила 1,44 евро по сравнению с убытком в 0,54 евро год назад. Продажи выросли на 6,6% — до 8,107 миллиарда евро.

Согласно сообщению, продажи в России выросли на 11,3% в годовом выражении и составили 888 миллионов евро. Продажи в национальной валюте в РФ в минувшем квартале снизились на 14,1%, отмечается в релизе.

Metro AG — группа компаний, основанная в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG. Компания работает в 34 странах, ее штат насчитывает более 100 тысяч человек. В России сеть работает с 2000 года.