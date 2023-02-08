МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Канада расширила антироссийские санкции

Отмечается, что в G7 обсуждают подготовку пакета санкций против этих стран к 24 февраля, а меры каждой из стран "семерки" могут различаться.

"Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели", — говорится в материале агентства.