МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Власти РФ продолжат субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю 100-летия отечественной гражданской авиации. Самолет SSJ-NEW с двигателями ПД-8 прошел аэродинамические испытания

"Для поддержки авиакомпаний с использованием средств фонда национального благосостояния начинает действовать механизм льготного лизинга отечественных воздушных судов. Это повысит экономическую эффективность эксплуатации самолетов, что в итоге должно позитивно повлиять на доступность авиаперевозок. И, конечно, продолжим субсидировать авиабилеты по социально значимым маршрутам: для пенсионеров, студентов, инвалидов, многодетных родителей", — сказал Путин.

По его словам, в этом году более чем вдвое увеличено бюджетное финансирование на развитие санитарной авиации для отдаленных мест. "А это значит, что медицинская помощь будет оказываться быстрее и качественнее", — добавил президент.