МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Согаз" на уровне ruAAA, со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Спутник - управление капиталом"

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании АО "Согаз" на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный… Качество активов компании оценивается как высокое… Качество перестраховочной защиты оценивается как высокое", — отмечается в сообщении.

АО "Согаз" – универсальный страховщик федерального уровня, относящийся, согласно методологии агентства, к первому размерному классу. По итогам 2021 года, по данным Банка России, доля компании на российском рынке страхования и принятого перестрахования составила 19%, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки уровню рейтинга.

Страховой портфель компании высоко диверсифицирован. Крупнейшими направлениями деятельности компании являются ДМС (26,9% взносов за 9 месяцев 2022 года), страхование от несчастных случаев и болезней (24,8%), а также страхование прочего имущества юридических лиц (22,8%). Деятельность страховщика также диверсифицирована и по региональному признаку, указывает "Эксперт РА".

"По итогам 9 месяцев 2022 года компания собрала на 12,6% премии меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. При этом структура страхового портфеля остается достаточно стабильной: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за 9 месяцев 2022 года по сравнению с 9 месяцами 2021 года составило 11,3 п.п. за счет сокращения доли страхования от несчастных случаев и болезней", — отмечается там же.

Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности собственных средств (17,3% за 2021 год и 16,3% в годовом выражении за 9 месяцев 2022 года) и инвестированного капитала (7,3% за 2021 год и 10,2% в годовом выражении за 9 месяцев 2022 года). Собственные средства страховщика на 30 сентября 2022 года выросли на 12,6% по сравнению со значением на 30 сентября 2021 года, что отмечается в числе позитивных факторов.