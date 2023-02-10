МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Норникель" обновил производственный прогноз на 2023 год — ожидает мировой дефицит на рынке палладия на уровне в 300 тысяч унций против предыдущей оценки в 600 тысяч, а также профицит по никелю в 122 тысячи тонн против ранее предполагаемого профицита в 110 тысяч, следует из отчета компании. Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО за 2022 год снизилась

"Мы ожидаем, что в этом году дефицит рынка палладия составит 0,3 миллиона унций. Автомобильная промышленность, по нашим оценкам, будет демонстрировать уверенное восстановление, что приведет к росту спроса на палладий на 4% год к году", — говорится в отчете компании.

Согласно оценкам компании, снижение поставок палладия из России на мировой рынок будет компенсировано восстановлением первичного производства в США и ЮАР. Промышленное потребление палладия вырастет на 4% — до 9,8 миллиона унций. Мировое первичное производство рафинированного палладия незначительно увеличится на 1%, до 6,4 миллиона унций в 2023 году, на фоне сокращения поставок из России. Предложение палладия на мировом рынке вырастет на 6%, также на фоне снижения поставок из России.

НИКЕЛЬ

"Прогноз по рынку никеля: осторожный в краткосрочной перспективе, но более позитивный в долгосрочной перспективе; мы ожидаем, что профицит рынка в 2023 году составит около 120 тысяч тонн благодаря наращиванию новых мощностей проектов в Индонезии", — добавляется в отчете.

Компания прогнозирует рост потребления никеля в 2023 году на 11%, до 3,35 миллиона тонн, благодаря восстановлению производства нержавеющей стали, а также активному росту в секторе аккумуляторных батарей и устойчивому спросу на никель со стороны других отраслей, не связанных с нержавеющей сталью.

В 2023 году "Норникель" прогнозирует запуск новых рудников и рафинировочных предприятий, которые увеличат мировое производство меди на 2%, однако рост мирового спроса также на 2% приведет к умеренному дефициту меди в 160 тысяч тонн. "По нашей оценке, мировое потребление меди вырастет на 2%, до 25,4 миллиона тонн в 2023 году. Потребление металла за пределами Китая ожидается на уровне прошлого года на фоне стагнации темпов экономического роста", — добавили в ГМК.

ПЛАТИНА

Мировой рынок платины в 2023 году будет в профиците на 0,2 миллиона унций, однако риск сокращения производства на южноафриканских активах может оказать позитивное влияние на цену платины. Спрос на платину, благодаря восстановлению автомобильного сектора, вырастет на 4% — до 7,4 миллиона унций.

"Продолжающееся замещение палладия платиной также поможет компенсировать негативный эффект от оптимизации использования платины в большегрузном транспорте в Китае и дальнейшего падения производства дизельных автомобилей в Европе", — отметили в "Норникеле".

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).