МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк обновил условия программы рассрочки на все автомобили китайских брендов CHERY, EXEED и OMODA. Период беспроцентной рассрочки по карте "Халва" в совокупности увеличен до 78 месяцев. Программа доступна во всех официальных дилерских центрах данных марок, говорится в сообщении банка. Совкомбанк запускает акцию для клиентов "Халвы" с увеличенной рассрочкой

"Дефицит и рост стоимости автомобилей в 2022 году привели к высокому спросу среди клиентов на кредитные продукты с низкой платежной нагрузкой. Одним из таких продуктов для покупателей автомобилей CHERY, EXEED и OMODA стала авторассрочка без выплаты процентов, что делает ее наиболее выгодной", — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Максимум средств, которые банк готов предоставить в рассрочку — 4,9 миллиона рублей, минимум — 90 тысяч рублей. Первоначальный взнос не обязателен, но есть условие — весь период рассрочки клиенту необходимо регулярно пользоваться картой "Халва", то есть делать от пяти покупок на общую сумму не менее 10 000 рублей в месяц. Транзакции можно совершать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Для оформления нужен только паспорт гражданина РФ, решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа. Программа предусматривает обязательное оформление полиса КАСКО на весь период действия рассрочки. Полисы можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре-партнере.

Совкомбанк постоянно улучшает действующие программы авторассрочки. В банке рассчитывают, что обновленный продукт станет востребованным у клиентов и будет способствовать укреплению рыночных позиций брендов CHERY, EXEED и OMODA.