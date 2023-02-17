МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются утром почти на 1%, и по итогам недели, если не будет серьёзных изменений дальше в пятницу, котировки могут продемонстрировать снижение примерно на 2,5%, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные качалки

Цены на нефть слабо растут на сохранении достаточного предложения на рынке

По состоянию на 7.28 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,93%, до 84,35 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 77,73 доллара.

С начала недели эти котировки снизились на 2,4% и 2,6% соответственно. Негативно влияли в основном данные из США.

Так, ранее американские власти сообщили, что планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. А коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 16,3 миллиона баррелей.

Также отразился на ценах на нефть прогноз того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция хоть и замедляется, но остается заметно выше целевого уровня в 2%. В связи с этим говорили даже о перспективах рецессии, и это соответствующим образом негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За прошлую неделю, по 10 февраля, их число увеличилось на 10 — до 609 агрегатов.