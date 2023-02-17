МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются утром почти на 1%, и по итогам недели, если не будет серьёзных изменений дальше в пятницу, котировки могут продемонстрировать снижение примерно на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть слабо растут на сохранении достаточного предложения на рынке

По состоянию на 7.28 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,93%, до 84,35 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 77,73 доллара.

С начала недели эти котировки снизились на 2,4% и 2,6% соответственно. Негативно влияли в основном данные из США.

Так, ранее американские власти сообщили, что планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. А коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 16,3 миллиона баррелей.

Также отразился на ценах на нефть прогноз того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать банковские ставки в экономике на высоком уровне более продолжительное время, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция хоть и замедляется, но остается заметно выше целевого уровня в 2%. В связи с этим говорили даже о перспективах рецессии, и это соответствующим образом негативно отражается на перспективах нефтяного спроса.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За прошлую неделю, по 10 февраля, их число увеличилось на 10 — до 609 агрегатов.