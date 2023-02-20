МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Иностранный теплоход VSG Dream с индийскими и вьетнамскими моряками задержали в Находке Приморского края из-за нарушений прав членов экипажа и технического состояния судна, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов. Гонконгское грузовое судно затонуло у японского острова Дандзё

Он отметил, что судно под флагом Панамы 2000 года постройки зашло в Находку для выгрузки риса. На борту было 10 вьетнамских и 9 индийских моряков.

"Инспектор портового контроля Находки после инспекции технического состояния судна обнаружил большое количество нарушений и принял решение задержать судно в порту до устранения всех замечаний. Мы, в свою очередь, сообщили инспектору порта о серьезных нарушениях судовладельца в вопросах выполнения Сводной конвенции 2006 года: низкая заработная плата, индивидуальные контракты составлены с нарушением без указания заработной платы и страховых сумм", — сказал Суханов.

Он отметил, что судно задержано 17 февраля и сейчас стоит на рейде порта Находки. "С судовладельцем ведутся переговоры. Истинный судовладелец — компания Viconship Saigon из Вьетнама", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что коллективный договор с Международной федерацией транспортных работников (МФТ) на судне отсутствует. Зарплаты очень низкие, индивидуальные контракты моряков из Вьетнама составлены с нарушениями, в них не указана сумма страхового возмещения в случае смерти. Профсоюз рассказал экипажу об их правах. Моряки попросили направить судовладельцу нотис с требованием подписания коллективного договора МФТ.

"Нами был направлен нотис судовладельцу о необходимости начать переговоры с профсоюзами для дальнейшего подписания договора МФТ", — сказал Суханов.