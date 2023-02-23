НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — ПРАЙМ. Страны G7 продолжат работать над обеспечением потолков цен на российские энергоносители и предотвращением обхода санкций, сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам встречи, прошедшей в индийском Бангалоре на полях встречи министров финансов стран "Большой двадцатки". Страны G7 увеличили свои обязательства по поддержке Украины

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами для обеспечения соблюдения предельных цен на нефть и нефтепродукты и предотвращения попыток обойти эту меру", — сказано в заявлении.

Участники встречи отметили, что "санкционные меры, направленные против России, не направлены на усиление энергетической и продовольственной нестабильности, в то время как эти меры направлены на то, чтобы ограничить способность России получать непредвиденную прибыль от изменений мировых цен на нефть".

Также отмечается, что страны "Большой семерки" продолжат принимать меры в вопросе антироссийских санкций, которые якобы "заметно подорвали возможности России".

"Мы вновь подчеркиваем нашу общую приверженность координированным мерам в ответ на агрессию со стороны РФ. Наши санкции заметно подорвали российские возможности… Мы будем продолжать активно следить за эффективностью санкций и предпринимать дальнейшие меры в случае необходимости. Мы также продолжим тесно сотрудничать между собой и с нашими партнерами для усиления санкций и предотвращения попыток обхода санкций", — сказано в документе.