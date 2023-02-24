ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США исключат 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из РФ для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена. США введут 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия

"Любая страна, которая введет тариф 200 или более процентов на импорт алюминиевых товаров, являющихся продуктами из России, может быть исключена из-под действия введенного тарифа", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что речь идет о тарифах 200%, которые вводятся США в отношении импорта алюминия и алюминиевых товаров из России, а также товаров, в которых содержится любое количество данного металла, выплавленного в РФ.