Байден раскрыл, для кого США исключат тариф на товары с алюминием из России
США исключат повышенный тариф на товары с алюминием из России для стран, вводящих такую же пошлину
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ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США исключат 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из РФ для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину, говорится в заявлении американского президента Джо Байдена.
"Любая страна, которая введет тариф 200 или более процентов на импорт алюминиевых товаров, являющихся продуктами из России, может быть исключена из-под действия введенного тарифа", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Отмечается, что речь идет о тарифах 200%, которые вводятся США в отношении импорта алюминия и алюминиевых товаров из России, а также товаров, в которых содержится любое количество данного металла, выплавленного в РФ.
https://1prime.ru/News/20230224/839901800.html
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