ВАРШАВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек. В Японии оценили, как сокращение добычи нефти в России скажется на ценах

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — написал он в Twitter.

Как напомнил Обайтек, в последнее время "только 10% сырья поступало из России" в Польшу. "Мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", — добавил он.

В январе Orlen не стал продлять контракт на поставку нефти с российской компанией "Роснефть", от которой он получал 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.

До декабря 2024 года действует контракт Orlen с российской "Татнефтью", у которой польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц.