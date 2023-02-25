Председатель правления Orlen Обайтек заявил о прекращении Россией поставок нефти в Польшу
Читать 1prime.ru в
ВАРШАВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек.
"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — написал он в Twitter.
Как напомнил Обайтек, в последнее время "только 10% сырья поступало из России" в Польшу. "Мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", — добавил он.
В январе Orlen не стал продлять контракт на поставку нефти с российской компанией "Роснефть", от которой он получал 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.
До декабря 2024 года действует контракт Orlen с российской "Татнефтью", у которой польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц.
https://1prime.ru/News/20230225/839907751.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.