ДОНЕЦК, 25 фев — ПРАЙМ. Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин рассказал о проекте по развитию рыболовства в Азовском море

"Было принято решение. "Азовсталь" в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Оплот ТВ".

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

* запрещенная в России террористическая организация