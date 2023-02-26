МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. России придется вновь поставить на повестку вопрос о ядерном потенциале Франции и Великобритании, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". Запад хочет разделить Россию на мелкие части, заявил Путин

По его словам, Североатлантический альянс уже показал, что он является не политическим, а военным объединением. Москва видит, "что происходит", подчеркнул российский лидер.

"Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", — сообщил он в программе "Москва. Кремль. Путин", говоря о необходимости учитывать французское и британское вооружение.

Кроме того, Путин отметил, что Россия не имеет ничего против участия стран НАТО в дискуссии касательно Договора о СНВ, на которую блок уже сделал заявку. "Ну, а если это так, то, пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии", — сказал президент. Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Владимир Путин 21 февраля в ходе оглашения послания парламенту заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, заключенном в 2010 году, но не выходит из него.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позже сообщил, что альянс сожалеет о таком решении и призывает Москву пересмотреть его.