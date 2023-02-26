МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Эвакуация автомобилей после массового ДТП на платной трассе М-11 "Нева" в Новгородской области началась: с проезжей части уже убрали битумовоз, сообщили в "Автодоре". На трассе М — 11 произошло массовое ДТП

"Начали работу по эвакуации, на месте ДТП работает грузовой эвакуатор. Первым оттащили битумовоз, который был впереди всего ДТП", — рассказали в госкомпании.

Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, а четыре ребенка с сотрясением головного мозга доставлены в Детскую областную больницу. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщает "Автодор", организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей.