МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Итальянские рестораны в Великобритании отказываются от помидоров в своих блюдах на фоне нехватки продукта и роста цен, сообщает газета Guardian. Bloomberg: в Европе предупредили о новом витке энергокризиса

"Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничить использование помидоров, повысить цены, а в некоторых случаях вообще убрать "Пасту аль помодоро" из меню на фоне роста цен", — передает издание.

По данным Федерации итальянских поваров Британии, цены на помидоры за последний год выросли в четыре раза: с 5 до 20 фунтов за ящик.

Председателя федерации Энцо Оливери не исключил даже закрытия ряда итальянских ресторанов в Британии из-за роста цен и Брексита.

"Я не вижу света в конце тоннеля", — заявил он, призвав правительство ввести потолок цен на помидоры.

Также ряд британских сетей продуктовых супермаркетов ввел ограничения на несколько видов фруктов и овощей, среди которых помидоры, перец, огурцы, латук, салат, брокколи, капуста и малина.

Ранее газета Daily Telegraph сообщала, что британцы столкнулись с нехваткой помидоров из-за низкого урожая в государствах-поставщиках, в том числе в Марокко и Испании.

В этом году урожай в Марокко пострадал из-за наводнений и низкой температуры, а в Испании из-за продолжительных холодов. Кроме того, сказалось введение жестких ограничений на экспорт из Марокко и рост цен на удобрения после эскалации конфликта на Украине.