ПАРИЖ, 26 фев — ПРАЙМ. Принятие десяти пакетов санкций менее чем за год свидетельствует о провале санкционной политики ЕС против России, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Это провал. Если вам нужно принимать 10 пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос, движемся ли мы в правильном направлении, потому что это не несёт мир, но ведёт к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти. Я выступаю за отмену всех санкций", — сказал он журналистам в ходе "Национального марша за мир", который проходит в воскресенье в Париже.

Филиппо также призвал европейских политиков вместо введения санкций искать пути диалога для решения украинского кризиса, который длится с 2014 года.

"Лучше перейти к переговорам, спокойно порассуждать над проблемами, которые существуют уже много лет, и найти решение. Так мы не найдём решение, мы лишь все приближаемся к третьей мировой войне", — сказал он.

По мнению политика, во французских СМИ сейчас существует только одна точка зрения, а оппозиция не решается поднимать отличные от официальной риторики вопросы.

"На телевидении здесь есть только одна точка зрения, здесь запрещено думать, мы исключительно следуем американской риторике "добро против зла". Во Франции любые дебаты на тему выхода из НАТО запрещены. Наши парламентарии не решаются оспаривать эту единственную точку зрения", — заявил он.

Филиппо также подчеркнул, что НАТО играет негативную роль в украинском конфликте.

"Ещё до начала Украины я выступал за то, чтобы Франция вышла из НАТО и за роспуск НАТО. Это машина, которая должна была исчезнуть вместе с холодной войной. Это машина войны, находящаяся на службе американского империализма. Её необходимо уничтожить. Она не занимается ничем, кроме провоцирования конфликтов, она постоянно занята тем, что ищет врага. После России этот будет Китай, Тайвань будет использован так же, как используется Украина. Хотим ли мы такое будущее?" — сказал он.

Наконец, Филиппо отметил, что Европа лишилась способности отстаивать свои интересы, и потому промолчала, когда американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США ко взрывам на "Северных потоках".

"Северный поток" всегда был проблемой для США. Они выступали против него годами. Теперь они его подорвали, и французская дипломатия не говорит ни слова. И между тем это акт войны, это объявление войны. Они затронули стратегическую энергетическую инфраструктуру, что влияет на наши страны, на наши экономики – и мы молчим. Мы находимся в полном подчинении", — заключил французский политик.

В субботу в Париже и в ряде других французских городов проходит вторая акция в поддержку выхода Франции из НАТО и против поставок оружия Украине, организованная лидером французского движения "Патриоты".