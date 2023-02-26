СТАМБУЛ, 26 фев — ПРАЙМ. Более десяти тысяч пользователей зарегистрировали свое жилье, которое они готовы безвозмездно или за небольшую плату передать пострадавшим от землетрясений, на специально созданном для этой цели портале, сообщил в воскресенье министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Главы минфинов стран G20 призвали продолжать помощь Турции и Сирии

Портал Evim Yuvam Olsun ("Пусть мой дом станет твоим") позволяет зарегистрировать жилье тем, кто готов разместить у себя пострадавших от землетрясений. Имеются два варианта — безвозмездно поселить в своем доме тех, кому жилье необходимо в данный момент, или же разместить объявление для нуждающихся сроком до года за небольшую арендную плату ниже рыночной.

"С первого дня мы стали получать вопросы от граждан, у которых есть квартира, дом, дача, многие живут за границей и приезжают в Турцию на 15 дней в год, поэтому они готовы помочь пострадавшим от стихии. Для упрощения этой задачи мы создали платформу", — заявил Варанк.

"Мы одна большая семья! Благодетели обеспечили уже 10 тысяч домов для семей пострадавших от землетрясений", — написал министр в Twitter.

Варанк отметил, что все коммунальные расходы будут покрыты властями тех населенных пунктов, где поселятся пострадавшие от стихии.

В кампании приняли участие многие турецкие звезды, некоторые из них предоставили и свои личные дома и квартиры.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами стихии стали более 44 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.