ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев — ПРАЙМ. Проезд по трассе М-11 "Нева" в направлении Москвы возобновлен после массового ДТП, сообщается в телеграм-канале главы Новгородской области Андрея Никитина. Россиянам рассказали, как изменятся водительские права с 1 марта

По словам губернатора, движение запущено в штатном режиме.

В воскресенье на участке трассы в Новгородской области столкнулись два грузовых автомобиля, затем они наехали на "легковушку", спровоцировав массовое ДТП. Согласно данным, в аварии участвовала 41 машина, в том числе несколько грузовых автомобилей.

В инциденте пострадало несколько человек, среди них четыре ребенка, один человек погиб.

Устранение последствий ЧП длилось всю ночь. Движение в Москву открыто на двух полосах, в сторону Петербурга — на одной.