На трассе М – 11 восстановили движение после массового ДТП
Движение на трассе М – 11 в сторону Москвы восстановили после массового ДТП
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев — ПРАЙМ. Проезд по трассе М-11 "Нева" в направлении Москвы возобновлен после массового ДТП, сообщается в телеграм-канале главы Новгородской области Андрея Никитина.
По словам губернатора, движение запущено в штатном режиме.
В воскресенье на участке трассы в Новгородской области столкнулись два грузовых автомобиля, затем они наехали на "легковушку", спровоцировав массовое ДТП. Согласно данным, в аварии участвовала 41 машина, в том числе несколько грузовых автомобилей.
В инциденте пострадало несколько человек, среди них четыре ребенка, один человек погиб.
Устранение последствий ЧП длилось всю ночь. Движение в Москву открыто на двух полосах, в сторону Петербурга — на одной.
https://1prime.ru/News/20230227/839915823.html
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