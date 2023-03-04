АФИНЫ, 4 мар — ПРАЙМ. Европейский прокурор четыре месяца расследует скандал с невыполнением контракта на установку системы управления железной дорогой в Греции, где произошла крупная железнодорожная катастрофа, сообщил портал documentonews.gr. СМИ: Греция разместила десятилетние облигации под 4,5 процента годовых

Около полуночи 1 марта в местечке Темпи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек. Арестован начальник станции Ларисы, который, по сообщениям СМИ, признал свою вину и сказал, что по ошибке отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор. Однако железнодорожники говорят о хронических проблемах с безопасностью и заявляют, что здесь многие годы не работали системы управления движением.

Портал documentonews пишет, что европейская прокуратура тщательно изучает контракты на поставку и установку Европейской системы управления движением поездов (European Train Control System, ETCS), подписанные OSE в 2007 году, а также контракт на переустановку системы сигнализации и дистанционного управления в поездах, подписанный в 2014 году.

"Речь идет о пресловутых электронных системах безопасности поездов, которые, если бы они работали, предотвратили бы смертельную трагедию в Темпи, на что в последние дни публично указали несколько экспертов. Расследование Европейской прокуратуры было начато в ноябре 2022 года и касается того, был ли нанесен ущерб бюджету ЕС, поскольку данные контракты, датируемые 2007 годом, финансировались не только из национальных средств, но и из средств европейского сообщества", — пишет портал.

Одним из спорных контрактов является контракт 717 от 2014 года, который был подписан тогдашним правительством в связи с тем, что в период с 2010 по 2014 год в сети железных дорог OSE произошел ряд краж и актов вандализма, из-за чего нельзя было выполнить контракт на установку ETCS, и было решено переустановить системы сигнализации и дистанционного управления, пояснил портал.

Законность процедур подписания и выполнения контракта 717/2014 расследовалась прокуратурой Греции с 2018 года. Однако несколько месяцев назад дело было сдано финансовой прокуратурой в архив, пишет портал.

Контракт 2014 года на "Реконструкцию и модернизацию системы сигнализации — дистанционного управления" на участках линии Афины — Салоники — Промахона был заключен с совместным предприятием TOMI (дочернее предприятие группы Aktor) и Alshtom.

Из-за ряда проблем проект не мог быть реализован, и в 2016 году было решено подписать дополнительные контракты. Однако возникли проблемы с законностью, и Счетная палата заблокировала контракт, сообщил портал.

Дополнительный контракт был подписан лишь в 2021 году. "До сегодняшнего дня спорный контракт не выполнен, в результате чего ETCS не может работать. Теперь как контракт 717, так и первоначальные контракты OSE в 2007 году для ETCS тщательно изучаются Европейской прокуратурой", — пишет documentonews.gr.

Он отметил, что эту информацию Европейская прокуратура подтвердила изданию Euractiv.

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что проблемы железной дороги и государственного управления являются хроническими.

"Многие из которых были устранены. На значительной части железнодорожной линии, на 70%, есть системы безопасности, которые не позволили бы ошибке человека перерасти в такую трагедию. Их установка не была завершена по всей длине линии и, к сожалению, на той части, которая не была завершена, произошла эта трагическая авария", — сказал Иконому журналистам.