АФИНЫ, 6 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису предоставить техническую поддержку для модернизации греческих железных дорог и повышения их безопасности, на этой неделе в Грецию отправится комиссия европейского агентства железных дорог. СМИ узнали о расследовании скандала с железнодорожным контрактом в Греции

Мицотакис поблагодарил фон дер Ляйен за быстрый ответ на просьбу.

Глава Еврокомиссии написала в своем аккаунте в Twitter, что в понедельник утром обсудила с Мицотакисом "дальнейшую техническую поддержку, которую ЕС может предоставить Греции для модернизации ее железных дорог и повышения их безопасности".

"Комиссия и эксперты Агентства ЕС по железным дорогам ERA отправятся на этой неделе в Афины. Безопасность на железной дороге превыше всего", — написала фон дер Ляйен.

Кириакос через Twitter поблагодарил ее за быстрый ответ на просьбу Греции.

"Мы полны решимости мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Мы рады, что можем рассчитывать на помощь наших европейских партнеров", — сообщил Мицотакис.

Около полуночи 1 марта между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов. Погибли 57 человек, в основном студенты, ехавшие в свои университеты в Салониках. Десятки человек были ранены.

Работники железной дороги заявляют о том, что дороге не работали системы безопасности и дистанционного управления движением.

Агентство ERA после трагедии заявило, что ответственность за расследование железнодорожных происшествий лежит на национальных органах власти, но и Европейская комиссия, и ERA будут внимательно следить за развитием ситуации и готовы оказать любую необходимую помощь.

По сообщениям СМИ, в Греции так и не была установлена Европейская система управления движением поездов (European Train Control System, ETCS), хотя контракты были подписаны еще в 2007 и в 2014 году, а работы финансировались, в том числе, из европейского бюджета.