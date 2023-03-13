МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Россия продолжит выпускать перспективное оружие, заявил Путин

Согласно пресс-релизу института, который опубликовал доклад о мировой торговле вооружением, в период с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Тем не менее, после начала российской военной операции Украина в результате военной помощи со стороны США и ряда европейских государств "стала третьим по величине импортером основных вооружений в течение 2022 года", говорится в заявлении.

Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год стали США, Россия, Франция, Китай и Германия, отметили в SIPRI.

При этом разрыв между объемами экспорта из США и РФ "значительно увеличился" (российский экспорт сократился), а Франция по этому показателю стала меньше отставать от России, говорится в пресс-релизе.