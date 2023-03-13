Украина вошла в тройку крупнейших импортеров оружия
SIPRI: в 2022 году Украина стала третьим крупнейшим импортером оружия после Катара и Индии
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Украина в прошлом году стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
Согласно пресс-релизу института, который опубликовал доклад о мировой торговле вооружением, в период с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Тем не менее, после начала российской военной операции Украина в результате военной помощи со стороны США и ряда европейских государств "стала третьим по величине импортером основных вооружений в течение 2022 года", говорится в заявлении.
Пятью крупнейшими экспортерами оружия в период с 2018 по 2022 год стали США, Россия, Франция, Китай и Германия, отметили в SIPRI.
При этом разрыв между объемами экспорта из США и РФ "значительно увеличился" (российский экспорт сократился), а Франция по этому показателю стала меньше отставать от России, говорится в пресс-релизе.
https://1prime.ru/News/20230313/840041777.html
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