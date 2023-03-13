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На Бали запретили иностранцам арендовать транспорт у неофициалов
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Власти Бали запретили иностранным туристам брать транспорт в аренду у неофициальных агентств, правительство индонезийского острова приняло соответствующее постановление. "Туристы... ПРАЙМ, 13.03.2023
новости, туризм, транспорт, бали
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Власти Бали запретили иностранным туристам брать транспорт в аренду у неофициальных агентств, правительство индонезийского острова приняло соответствующее постановление.
"Туристы должны путешествовать только на транспортных средствах от официальных турагентов", — приводит заявление губернатора Бали Ваяна Костера издание Tempo.
По словам Костера, мера направлена на усиление контроля за поведением иностранных граждан, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и требования безопасности.
Кроме того, на острове усилили контроль за соблюдением визового режима, добавил губернатор.