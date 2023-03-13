МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Власти Бали запретили иностранным туристам брать транспорт в аренду у неофициальных агентств, правительство индонезийского острова приняло соответствующее постановление.

Индуистский храм Батукару, Бали

Названы последствия усложнения визового режима на Бали для россиян

"Туристы должны путешествовать только на транспортных средствах от официальных турагентов", — приводит заявление губернатора Бали Ваяна Костера издание Tempo.

По словам Костера, мера направлена на усиление контроля за поведением иностранных граждан, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и требования безопасности.

Кроме того, на острове усилили контроль за соблюдением визового режима, добавил губернатор.

 