МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Власти Бали запретили иностранным туристам брать транспорт в аренду у неофициальных агентств, правительство индонезийского острова приняло соответствующее постановление. Названы последствия усложнения визового режима на Бали для россиян

"Туристы должны путешествовать только на транспортных средствах от официальных турагентов", — приводит заявление губернатора Бали Ваяна Костера издание Tempo.

По словам Костера, мера направлена на усиление контроля за поведением иностранных граждан, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и требования безопасности.

Кроме того, на острове усилили контроль за соблюдением визового режима, добавил губернатор.