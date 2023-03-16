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2023
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Маск предельно кратко высказался об инциденте с БПЛА в Черном море
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Предприниматель Илон Маск отреагировал предельно кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости. В качестве комментария... ПРАЙМ, 16.03.2023
новости, сша, илон маск, бпла, комментарий
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск отреагировал предельно кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.
В качестве комментария к посту одного из пользователей, рассказавшего о падении американского БПЛА в море, Макс написал лишь один символ: "!".