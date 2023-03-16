МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск отреагировал предельно кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости. Кирби: США "не беспокоятся", что Россия изучит упавший в Черное море БПЛА

В качестве комментария к посту одного из пользователей, рассказавшего о падении американского БПЛА в море, Макс написал лишь один символ: "!".