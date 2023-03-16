МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Против фитнес-блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга возбудили еще одно уголовное дело — об отмывании 130 миллионов рублей, заявила помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова. Российским блогерам предсказали резкое сокращение доходов

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", — пояснила она.

Ведомство полагает, что супруги в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив доллары. Своими действиями блогеры замаскировали источник происхождения денег. Правоохранительные органы проверяют Чекалиных на причастность к совершению других преступлений. Проводятся следственные действия. Кроме того, решается вопрос о мере пресечения.