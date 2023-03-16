МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты арендуют крупные танкеры для перевозки российской нефти в Европу, потому что корабли меньшего размера отправляют этот энергоресурс в азиатский регион, пишет Bloomberg. WSJ: страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ

В Европу из США в течение марта должны приплыть 11 супертанкеров VLCC и 16 кораблей Suezmax. Суда первого класса могут перевозить около двух миллионов баррелей энергоносителя, а второго — по миллиону. Всего на них приходится около 60 процентов сырной нефти, которую транспортируют между двумя континентами. В прошлом году показатель составлял 37 процентов.

Ранее для перевозки энергоносителя использовали корабли вместимостью 700 тысячей баррелей, но сейчас они используются для перевозки российской нефти в Индию и Китай.

Нефтяные санкции против России заработали в декабре прошлого года: ЕС отказался принимать российский энергоноситель, а страны G7, Европа и Австралия ввели ограничения цен на нее на уровне 60 долларов за баррель при перевозке морем. Москва в ответ с февраля запретила поставлять этот ресурс иностранным лицам, которые прямо или косвенно используют этот механизм.