СМИ: США начали "битву за супертанкеры" для нефти из-за России
Bloomberg: США наняли супертанкеры, потому что другие суда перевозят российскую нефть
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты арендуют крупные танкеры для перевозки российской нефти в Европу, потому что корабли меньшего размера отправляют этот энергоресурс в азиатский регион, пишет Bloomberg.
В Европу из США в течение марта должны приплыть 11 супертанкеров VLCC и 16 кораблей Suezmax. Суда первого класса могут перевозить около двух миллионов баррелей энергоносителя, а второго — по миллиону. Всего на них приходится около 60 процентов сырной нефти, которую транспортируют между двумя континентами. В прошлом году показатель составлял 37 процентов.
Ранее для перевозки энергоносителя использовали корабли вместимостью 700 тысячей баррелей, но сейчас они используются для перевозки российской нефти в Индию и Китай.
Нефтяные санкции против России заработали в декабре прошлого года: ЕС отказался принимать российский энергоноситель, а страны G7, Европа и Австралия ввели ограничения цен на нее на уровне 60 долларов за баррель при перевозке морем. Москва в ответ с февраля запретила поставлять этот ресурс иностранным лицам, которые прямо или косвенно используют этот механизм.
https://1prime.ru/News/20230316/840097925.html
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