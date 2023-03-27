ФАС согласовала торговую политику "Сибура", обязывающую приоритетно обеспечивать рынок
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торговую политику "Сибура", согласно которой компания обязана обеспечивать своей продукцией прежде всего потребности внутри России, сообщило ведомство.
"ФАС согласовала торговую политику "Сибура", — говорится в сообщении. Отмечается, что компания должна была разработать торговую политику по предписанию ведомства при согласовании сделки с ТАИФ.
В согласованной ФАС торговой политике закреплены положения, гарантирующие защиту прав потенциальных контрагентов "Сибура", добавляет ведомство. В частности, компания не может устанавливать дискриминационные условия по отношению к сторонним компаниям или навязывать потребителям невыгодные с экономической или технологической точки зрения условия.
"Согласно предписанию ведомства компания обязана обеспечивать производимыми товарами прежде всего потребности внутреннего рынка страны", — подчеркнула ФАС.
Кроме того, согласно торговой политике, "Сибур" может реализовывать нефтегазохимические товары с использованием биржевых механизмов или внебиржевых ценовых индикаторов, а также по долгосрочным контрактам.
В октябре 2021 года "Сибур" и ТАИФ завершили сделку по объединению на базе "Сибур Холдинга". В рамках сделки "Сибур" получил контрольный пакет акций в ТАИФ за 15% своих собственных акций. Остальная часть акций ТАИФа была приобретена за счет денежного возмещения через выпуск нескольких серий биржевых облигаций. В апреле 2022 года ТАИФ был переименован в "Сибур-РТ".
https://1prime.ru/News/20230327/840203406.html