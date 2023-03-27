МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торговую политику "Сибура", согласно которой компания обязана обеспечивать своей продукцией прежде всего потребности внутри России, сообщило ведомство. ФАС потребовала от Wildberries доработать форму договора оферты

"ФАС согласовала торговую политику "Сибура", — говорится в сообщении. Отмечается, что компания должна была разработать торговую политику по предписанию ведомства при согласовании сделки с ТАИФ.

В согласованной ФАС торговой политике закреплены положения, гарантирующие защиту прав потенциальных контрагентов "Сибура", добавляет ведомство. В частности, компания не может устанавливать дискриминационные условия по отношению к сторонним компаниям или навязывать потребителям невыгодные с экономической или технологической точки зрения условия.

"Согласно предписанию ведомства компания обязана обеспечивать производимыми товарами прежде всего потребности внутреннего рынка страны", — подчеркнула ФАС.

Кроме того, согласно торговой политике, "Сибур" может реализовывать нефтегазохимические товары с использованием биржевых механизмов или внебиржевых ценовых индикаторов, а также по долгосрочным контрактам.

В октябре 2021 года "Сибур" и ТАИФ завершили сделку по объединению на базе "Сибур Холдинга". В рамках сделки "Сибур" получил контрольный пакет акций в ТАИФ за 15% своих собственных акций. Остальная часть акций ТАИФа была приобретена за счет денежного возмещения через выпуск нескольких серий биржевых облигаций. В апреле 2022 года ТАИФ был переименован в "Сибур-РТ".