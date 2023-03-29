МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных представительствах. Москалькова обвинила Евросоюз в нарушении Всеобщей декларации прав человека

"Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом", — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ.

"Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт", — сообщила Москалькова.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 30 марта.