Москалькова предложила выдавать паспорта РФ в зарубежных представительствах
Москалькова предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила выдавать соотечественникам российские паспорта в зарубежных представительствах.
"Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом", — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, то ему для этого нужно приехать в Россию и оформить документ.
"Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще. И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт", — сообщила Москалькова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 30 марта.
https://1prime.ru/News/20230329/840223604.html
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