МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сказал во вторник, что его администрация сделала все возможное в пределах имеющихся полномочий, чтобы урегулировать банковский кризис, но при это добавил, что в Белом доме еще не закончили работу в этом направлении. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

"Мы сделали все, что было необходимо со стороны исполнительной власти, — сказал Байден журналистам. — У меня есть уверенность в том, что ситуация налаживается. Рынки, похоже, реагируют".

Отвечая на вопрос о том, исчерпала ли его администрация все возможные меры, за исключением требующих привлечения Конгресса, для устранения стресса в банковском секторе, Байден сказал, что работа продолжается. "Мы очень внимательно следим за ситуацией", — отметил он, положительно оценив работу, уже проделанную его командой.

Президент также сказал, что его администрация рассматривает возможные законодательные изменения в ответ на кризис, однако усомнился в том, что в условиях разделенного Конгресса эти законодательные инициативы будут приняты. Эксперт объяснил, как банковский кризис может отразиться на США и Европе

"Не уверен, что нам удастся добиться существенных законодательных изменений, — сказал Байден. — Но мы рассматриваем и эти возможности".

Крах Silicon Valley Bank (SVB) и несколькими днями позднее Signature Bank подорвал доверие инвесторов к банковскому сектору, что вызвало обвал котировок акций банков и породило опасения относительно широкомасштабного финансового кризиса.

В Белом доме приняли ряд чрезвычайных мер для защиты вкладчиков двух разорившихся банков, а Федеральная резервная система произвела вливание ликвидности на рынок, чтобы помочь остальным американским банкам в удовлетворении потребностей их вкладчиков.