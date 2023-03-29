СМИ сообщили о нежелании США пересматривать "потолок" цен на нефть
Politico: США не хотят пересматривать потолок цен на нефть, несмотря на призывы ряда стран
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Вашингтон сейчас не хочет пересматривать ценовой потолок на российскую нефть, хотя некоторые страны настаивают на этом, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.
При этом страны Прибалтики, зная о позиции США, "слишком сильно" настаивают на пересмотре, отмечается в сообщении.
"США не хотят этого делать… Это не произойдет", — заявил один из источников издания.
Ранее в американском Минфине сообщили, что страны G7 хотят в марте пересмотреть уровень "потолка" цен на нефть из РФ. По данным зарубежных СМИ, Польша и Литва предложили снизить лимит с 60 до 51,45 доллара за баррель.
Согласно информации Politico, антироссийские санкции, в том числе на нефть, будут обсуждаться 29 марта на встрече европейских послов.
Ценовой "полоток" в отношении российской нефти действует с 5 декабря, его ввели государства ЕС, G7 и Австралия. Мера предполагает запрет на морские поставки этого энергоресурса из РФ по цене выше 60 долларов за баррель. В отношении нефтепродуктов ограничения заработали с 5 февраля.
https://1prime.ru/News/20230329/840226196.html
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