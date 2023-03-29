МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Вашингтон сейчас не хочет пересматривать ценовой потолок на российскую нефть, хотя некоторые страны настаивают на этом, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. Евростат назвал главного экспортера нефти в Евросоюз

При этом страны Прибалтики, зная о позиции США, "слишком сильно" настаивают на пересмотре, отмечается в сообщении.

"США не хотят этого делать… Это не произойдет", — заявил один из источников издания.

Ранее в американском Минфине сообщили, что страны G7 хотят в марте пересмотреть уровень "потолка" цен на нефть из РФ. По данным зарубежных СМИ, Польша и Литва предложили снизить лимит с 60 до 51,45 доллара за баррель. Глава "Газпром нефти" предрек российским энергетикам сложный год

Согласно информации Politico, антироссийские санкции, в том числе на нефть, будут обсуждаться 29 марта на встрече европейских послов.

Ценовой "полоток" в отношении российской нефти действует с 5 декабря, его ввели государства ЕС, G7 и Австралия. Мера предполагает запрет на морские поставки этого энергоресурса из РФ по цене выше 60 долларов за баррель. В отношении нефтепродуктов ограничения заработали с 5 февраля.