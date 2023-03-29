ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — ПРАЙМ. Самку леопарда, живущую в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, получила имя Иллюзионочка, сообщили в организации.

"Самка дальневосточного леопарда Leo 196F обзавелась кинематографическим Хранителем. Ее взяла под опеку сеть кинотеатров "Иллюзион" (Владивосток). Сотрудники сети назвали подопечную Иллюзионочкой, сблизив пятнистую кошку с волшебным миром кино", — объяснили там.

Один из кинотеатров сети второй год подряд бесплатно показывает фильмы о природе Приморья. Кроме того, там прошел премьерный показ ленты "Земля леопарда. 10 лет" к юбилею нацпарка и фильма "Морские" к 45-летию Дальневосточного морского заповедника.

Иллюзионочке около четырех лет, она живет недалеко от старейшего на Дальнем Востоке заповедника "Кедровая падь". Фотоловушки впервые поймали самую редкую крупную кошка в мире в 2019 году.

"Нашим сотрудникам удалось получить очаровательные снимки Иллюзионочки… На них она весело катается по земле и потягивается, как домашняя кошка… Такие кадры напоминают, как иногда похожи большие и малые кошки. В то же время, на других снимках Иллюзионочка — крупный и сильный хищник, который проходит по своему охотничьему участку, возможно, в поисках добычи", — рассказали в нацпарке.