МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Роснефть" сможет и дальше наращивать поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В России увеличилась добыча нефти и конденсата

Ранее в среду "Роснефть" сообщила, что глава компании Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию, где встретился с представителями ведомств и руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны. В частности, он обсудил с индийской стороной расширение комплексного сотрудничества в энергетической отрасли и возможность взаиморасчетов в национальных валютах. Кроме того, "Роснефть" и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.

"По нашим оценкам, после эмбарго на морские поставки нефти в Европу экспорт "Роснефти" в Индию мог достигнуть примерно 500-700 тысяч баррелей в сутки. Крупнейшим рынком сбыта для российской нефти, на наш взгляд, останется Китай", — сказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Для сравнения, экспорт нефти в Китай в 2022 году составил 67 миллионов тонн нефти, сообщал ранее в марте вице-премьер Александр Новак, что составляет около 1,8-1,9 миллиона баррелей в сутки.

Кауфман при этом отметил, что поездка Сечина в Индию и заключение соглашения с Indian Oil могут служить индикатором того, что рост экспорта российской нефти в эту страну является не временным явлением, а новой реальностью. В свою очередь, директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев подчеркнул, что сам визит демонстрирует планы "Роснефти" по завершению диверсификации поставок своей нефти и их доминированию на индийском рынке.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДИЙСКОГО РЫНКА

После введения ограничений со стороны Европы на морские поставки нефти из России "Роснефть" перенаправила потоки, в том числе в сторону Индии. По словам руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александра Амирагяна, этот рынок привлекателен наличием нефтеперерабатывающего актива у индийских компаний, а также высокими темпами роста спроса на нефть в стране.

"По итогам января 2023 года, по данным индийской статистики, российская нефть заняла около 30% индийского импорта, однако есть потенциал для дальнейшего роста поставок с учетом ожиданий по росту спроса и импорта нефти в Индию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказал Амирагян.

Тем не менее, сейчас потребление нефти Индией составляет около пяти миллионов баррелей в сутки, что в три раза ниже, чем у Китая, прокомментировал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По численности населения Индия сопоставима с КНР, тогда как уровень урбанизации в первой значительно ниже — только около 30% населения проживает в городах, объяснил он. Факторами же кратного роста могут стать увеличение доходов населения, переезд в города, использование автомобилей и авиатранспорта.

Кауфман же считает, что в краткосрочной перспективе дополнительный существенный рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей нефти с флагманского проекта "Роснефти" "Восток Ойл", поскольку спрос на "черное золото" в стране в ближайшие годы будет расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для этого проекта все же останется Китай в связи с более коротким транспортным плечом, заключил эксперт.