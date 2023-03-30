ВАРШАВА, 30 мар — ПРАЙМ. Варшава будет шантажировать Международный олимпийский комитет бойкотом игр, заявил в эфире RMF FM министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Евросоюз пообещал Польше несколько сотен миллионов евро, пишут СМИ

Такое заявление политик сделал после того, МОК рекомендовал допускать до стартов россиян, которые не поддерживают СВО. При этом спортсмены будут носить нейтральный статус. Кроме того, российские и белорусские команды не будут рассматриваться как участники международных соревнований.

Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал решение Международного олимпийского комитета скандалом и предательство истинного духа спорта.

"Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится", — заявил Бортничук.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МОК проявлением национализма и "экспериментом над человечностью".