Польша хочет шантажировать МОК из-за возможного допуска России на Олимпиаду
Варшава намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских спортсменов
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ВАРШАВА, 30 мар — ПРАЙМ. Варшава будет шантажировать Международный олимпийский комитет бойкотом игр, заявил в эфире RMF FM министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
Такое заявление политик сделал после того, МОК рекомендовал допускать до стартов россиян, которые не поддерживают СВО. При этом спортсмены будут носить нейтральный статус. Кроме того, российские и белорусские команды не будут рассматриваться как участники международных соревнований.
Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал решение Международного олимпийского комитета скандалом и предательство истинного духа спорта.
"Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится", — заявил Бортничук.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МОК проявлением национализма и "экспериментом над человечностью".
https://1prime.ru/News/20230330/840239953.html
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