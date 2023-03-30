МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Более 200 Национальных олимпийских комитетов поддержали рекомендации Международного олимпийского комитета, сказал глава организации Томас Бах. Польша хочет шантажировать МОК из-за возможного допуска России на Олимпиаду

"Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом", — пояснил он.

Бах отметил, что в России МОК назвали агентами США. Представители Украины полагают, что организация встала на сторону Москвы. По его словам, обе стороны остались недовольны. Но, другой стороны, это может говорить о найденной середине, на которой можно строить основу понимания в мировом спорте.

Кроме того, совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций заявил о необходимости предотвратить влияние властей на мероприятия в сфере спорта.