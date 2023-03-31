Байден не будет высылать российских дипломатов из-за ареста журналиста WSJ
Байден заявил, что не планирует высылать российских дипломатов в ответ на арест Гершковича
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. США не будут высылать российских дипломатов в качестве ответа на арест американского корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, завил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, сейчас таких планов нет.
Ранее московский суд арестовал Гершковича на два месяца за шпионаж. Журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения об одном из российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Газета WSJ отвергла все обвинения, потребовала освободить ее сотрудника и выслать из США посла РФ и российских журналистов.
https://1prime.ru/News/20230331/840256961.html
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