МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. США не будут высылать российских дипломатов в качестве ответа на арест американского корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, завил журналистам президент Соединенных Штатов Джо Байден. WSJ потребовала выслать из США российского посла и всех журналистов

По его словам, сейчас таких планов нет.

Ранее московский суд арестовал Гершковича на два месяца за шпионаж. Журналиста задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения об одном из российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Газета WSJ отвергла все обвинения, потребовала освободить ее сотрудника и выслать из США посла РФ и российских журналистов.