МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В интересах мировой энергетики нужно поддерживать цены на нефть, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Нефть дорожает почти на пять процентов

"Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами… В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, и в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть… Вот на это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран — их личное дело", — пояснил он.

Саудовская Аравия для того, чтобы поддержать стабильность на нефтяном рынке, понизит производство этого энергоносителя на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан — на 78 тысяч баррелей а ОАЭ — на 144 тысячи баррелей в сутки. Ирак решил уменьшить добычу на 211 тысяч баррелей, Кувейт — на 128 тысяч. Еще на 40 тысяч сократит добычу Оман, а Алжир — на 48 тысяч.

Россия, как и Эр-Рияд, снизит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до конца нынешнего года.