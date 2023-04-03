В интересах мировой энергетики поддержать цены на нефть, заявил Песков
Песков: в интересах мировой энергетики поддерживать цены, довольны или нет другие — их дело
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В интересах мировой энергетики нужно поддерживать цены на нефть, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами… В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, и в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть… Вот на это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран — их личное дело", — пояснил он.
Саудовская Аравия для того, чтобы поддержать стабильность на нефтяном рынке, понизит производство этого энергоносителя на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан — на 78 тысяч баррелей а ОАЭ — на 144 тысячи баррелей в сутки. Ирак решил уменьшить добычу на 211 тысяч баррелей, Кувейт — на 128 тысяч. Еще на 40 тысяч сократит добычу Оман, а Алжир — на 48 тысяч.
Россия, как и Эр-Рияд, снизит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до конца нынешнего года.
https://1prime.ru/News/20230403/840270109.html
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