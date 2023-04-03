ТОКИО, 3 апр — ПРАЙМ. Пекин впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по вопросу принадлежности Курильских островов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на китайские дипломатические источники. В Японии назвали меры России из-за промысла около Курил неприемлемыми

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным в марте председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Пекин "не принимает чью-то одну сторону". Как уточнило Киодо, с 1964 года позиция Китая не менялась — еще тогда Мао Цзэдун заявил, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — территория Японии.

Таким образом, агентство делает вывод, что изменение позиции на нейтральную говорит о сближении Пекина и Москвы.

В последнее время правительство Китая отдельно не оговаривало свою позицию, но сохраняло прежнюю. На китайских картах граница между Японией и Россией проходила между Урупом и Итурупом. На еще четырех островах была отметка, что они "оккупированы Россией", сообщило Киодо.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны так и не подписали мирный договор. Токио считает, что имеет право на четыре острова Курильской гряды, хотя, по итогам они стали территорией Советского союза.

Россия считает, что острова вошли в состав СССР и суверенитет над ними не подлежит сомнению.