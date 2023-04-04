МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Начало продаж китайского кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus, производство которых началось на калининградском "Автоторе" во вторник, запланировано на второй квартал 2023 года, говорится в сообщении российского автопроизводителя. Новые китайские автомобили займут около трети рынка России, считают дилеры

"Начало продаж BAIC X35 и BAIC U5 plus запланировано на второй квартал 2023 года", — сказали в компании.

Автохолдинг "Автотор" был создан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпускать машины иностранных брендов. До прошлой весны в основном выпускались BMW, Kia и Hyundai. С этого года у завода новый партнер — китайская Kaiyi.