Стало известно, когда в России начнутся продажи BAIC X35 и BAIC U5 plus
"Автотор": китайские BAIC X35 и BAIC U5 plus начнут продавать со второго квартала 2023 года
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Начало продаж китайского кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus, производство которых началось на калининградском "Автоторе" во вторник, запланировано на второй квартал 2023 года, говорится в сообщении российского автопроизводителя.
"Начало продаж BAIC X35 и BAIC U5 plus запланировано на второй квартал 2023 года", — сказали в компании.
Автохолдинг "Автотор" был создан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпускать машины иностранных брендов. До прошлой весны в основном выпускались BMW, Kia и Hyundai. С этого года у завода новый партнер — китайская Kaiyi.
https://1prime.ru/News/20230404/840279958.html
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