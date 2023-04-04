2023-04-04T14:32:46+03:00
2023-04-04T14:32:46+03:00
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https://1prime.ru/News/20230404/840280475.html
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу. Это произошло за несколько часов до официальной церемонии. Она должна... ПРАЙМ, 04.04.2023
новости, нато, финляндия, матеуш моравецкий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 4 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу.
Это произошло за несколько часов до официальной церемонии. Она должна пройти сегодня вечером.
"С этого момента союз насчитывает 31 государство. Сильные партнеры — это гарантия безопасности для Польши, для региона, для всего мира", — написал Моравецкий в Twitter.