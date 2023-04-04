ВАРШАВА, 4 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу. СМИ: в НАТО признали, что игнорируют заявку Украины на вступление в альянс

Это произошло за несколько часов до официальной церемонии. Она должна пройти сегодня вечером.

"С этого момента союз насчитывает 31 государство. Сильные партнеры — это гарантия безопасности для Польши, для региона, для всего мира", — написал Моравецкий в Twitter.