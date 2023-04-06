МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россия не пойдет на условия, если со спортсменов будут требовать расписки с осуждением специальной военной операции для допуска на международные соревнования, сказал помощник президента, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин. Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России

Он подчеркнул, что это — дискриминация и нарушение прав.

"Мы ведем консультации, но тем не менее есть параметры, на которые мы никогда не пойдем. Самые проблемные международные федерации? Я думаю, легкая атлетика, потому что по сути это половина команды, и поэтому здесь для нас важно (чтобы россиян допустили). Но надо понимать, что в легкой атлетике нет командных состязаний, надеемся, что индивидуальные спортсмены отберутся (на ОИ-2024)", — пояснил он.

В конце марта исполком МОК дал следующие рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований: так, не поддержавшие спецоперацию атлеты будут участвовать в нейтральном статусе. При этом Международный олимпийский комитет предложил не рассматривать команды из России как участников международных игр в игровых видах спорта.

Кроме того, связанных с вооруженными силами или органами безопасностями также предложили не допускать до соревнований.