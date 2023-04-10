МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть пока будут оставаться достаточно высокими, а чтобы нефть марки Brent вернулась к уровню 70 долларов за баррель, рецессия глобальной экономики должна быть очень глубокой, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Задорнов рассказал, сколько продлится новый мировой экономический кризис

По его мнению, в фокусе внимания рынка нефти пока остаются риторика Федеральной резервной системы (ФРС) США, динамика потребления в Китае и, возможно, новые изменения в добыче нефти ОПЕК+ и России в частности.

"Решение ОПЕК+ очень сильно сместило прогноз по уровню мирового предложения, поэтому рецессия должна оказаться достаточно глубокой, чтобы падение спроса компенсировало этот фактор и вновь опустило цены в район 70 и ниже. Пока прогнозы предполагают более позитивный исход для мировой экономики, а значит, цены могут оставаться высокими", — считает эксперт.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом — почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырьё стоило и выше 86 долларов. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд

Ряд экспертов, например, в Rystad Energy, считает, что рост цен на энергоносители может вновь разогнать инфляцию и побудить центральные банки к очередной волне поднятия учётных ставок. И, как передаёт агентство Блумберг, некоторые инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть, а сокращение добычи ОПЕК+ только подкрепило эти опасения.

Агентство указывает, что в одном из нефтяных биржевых фондов произошел крупнейший однодневный отток средств более чем за три года, что доказывает мысль о таких опасениях инвесторов. Речь идет о Wisdom Tree's Brent Crude Oil, где в четверг отток средств составил 55,7 миллиона долларов. Другой фонд — Pro Shares Ultra Bloomberg Crude Oil — получил отток в размере 158,5 миллиона долларов. Это самый большой недельный показатель более чем за год.