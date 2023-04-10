Эксперт Галактионов: глубокая рецессия вернет стоимость нефти к 70 долларам за баррель
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть пока будут оставаться достаточно высокими, а чтобы нефть марки Brent вернулась к уровню 70 долларов за баррель, рецессия глобальной экономики должна быть очень глубокой, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
По его мнению, в фокусе внимания рынка нефти пока остаются риторика Федеральной резервной системы (ФРС) США, динамика потребления в Китае и, возможно, новые изменения в добыче нефти ОПЕК+ и России в частности.
"Решение ОПЕК+ очень сильно сместило прогноз по уровню мирового предложения, поэтому рецессия должна оказаться достаточно глубокой, чтобы падение спроса компенсировало этот фактор и вновь опустило цены в район 70 и ниже. Пока прогнозы предполагают более позитивный исход для мировой экономики, а значит, цены могут оставаться высокими", — считает эксперт.
Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом — почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырьё стоило и выше 86 долларов.
Ряд экспертов, например, в Rystad Energy, считает, что рост цен на энергоносители может вновь разогнать инфляцию и побудить центральные банки к очередной волне поднятия учётных ставок. И, как передаёт агентство Блумберг, некоторые инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть, а сокращение добычи ОПЕК+ только подкрепило эти опасения.
Агентство указывает, что в одном из нефтяных биржевых фондов произошел крупнейший однодневный отток средств более чем за три года, что доказывает мысль о таких опасениях инвесторов. Речь идет о Wisdom Tree's Brent Crude Oil, где в четверг отток средств составил 55,7 миллиона долларов. Другой фонд — Pro Shares Ultra Bloomberg Crude Oil — получил отток в размере 158,5 миллиона долларов. Это самый большой недельный показатель более чем за год.
https://1prime.ru/News/20230410/840331613.html