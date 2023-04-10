МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Риски рецессии, на которые реагируют мировые цены на нефть, нивелируются действиями ОПЕК+, а также восстановлением экономики Китая, поэтому котировки вряд ли опустятся от нынешних уровней до конца года, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Назван фактор, который вернет стоимость нефти к 70 долларам за баррель

Риски рецессии нивелируются согласованным действием ОПЕК+, и до конца года котировки Brent будут находиться в диапазоне 85-90 долларов за баррель (то есть на текущем уровне или чуть выше), но многое будет зависеть от того, с какой скоростью будет восстанавливаться экономика Китая и будут ли США пополнять стратегический резерв нефти и какой будет ситуация в глобальной экономике, считает эксперт.

"Последнее решение ОПЕК+, включая РФ, о сокращении добычи до конца года на 1,6 миллиона баррелей в сутки, позволило вернуть уровень цен на нефть выше 80 долларов за баррель", — добавил Скрябин.

"Важно, что вряд ли мы увидим цены ниже 80 долларов на протяжении долгого времени — ОПЕК+ неоднократно давал понять своими решениями, что уровень ниже 80 долларов не является комфортным для стран — участников картеля", — заключил эксперт. Bloomberg: один из авторов "потолка" цен на нефть покинул Минфин США

Стоимость нефти устойчиво снижалась с третьего квартала прошлого года, а в марте даже падала до минимальных значений с декабря 2021 года. Так, майские фьючерсы марки Brent оказывались дешевле 71 доллара за баррель. В целом по итогам прошлого месяца мировые цены упали на 5,16%, а по итогам первого квартала — на 7,25%. Среди факторов снижения цен эксперты называли ситуацию с коронавирусом в Китае, повышение учётных ставок мировыми центробанками и, следовательно, риски снижения глобальной экономической активности.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом — почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов — и остаются на этом уровне.