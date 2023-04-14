Минэкономразвития спрогнозировало рост экономики в текущем году
Минэкономразвития ожидает роста российкого ВВП в 2023 году на 1,2 процента
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на 1,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ.
"Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом — за счет восстановления потребительского спроса", — сказал Решетников.
Прогноз Минэкономразвития РФ, который был разработан в сентябре и лег в основу бюджета на трехлетку, предполагал снижение экономики на 0,8%. Однако в марте Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он уточнял, что рост экономики будет видимым.
В 2022 году ВВП РФ снизился на 2,1%.
https://1prime.ru/News/20230414/840374071.html
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