МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на 1,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ. Мишустин заявил о преодолении основных экономических вызовов

"Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом — за счет восстановления потребительского спроса", — сказал Решетников.

Прогноз Минэкономразвития РФ, который был разработан в сентябре и лег в основу бюджета на трехлетку, предполагал снижение экономики на 0,8%. Однако в марте Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он уточнял, что рост экономики будет видимым.

В 2022 году ВВП РФ снизился на 2,1%.