МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%, в 2025 и 2026 годах — до 2,6% и 2,8% соответственно, сообщил журналистам представитель министерства. Такие данные, по его словам, содержатся в параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Ранее в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% после снижения на 2,1% в 2022 году.

Как сообщил представитель ведомства, в сценарных условиях на предстоящую трехлетку Минэкономразвития не будет публиковать оценки ситуации в топливно-энергетическом комплексе.

"Ввиду противодействия санкционным решениям, мы в открытой части прогноза закрыли все возможные показатели, которые могут нанести вред деятельности компаний по различным направлениям, но основное — это топливно-энергетический комплекс", — сказал представитель министерства.

Ранее в прогнозе министерства приводились оценки по уровню добычи нефти, прогнозы по экспорту газа в страны дальнего и ближнего зарубежья, средние контрактные цены на газ и другое.

Кроме того, как сообщил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)".

"Для прогноза использовалась оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС", — сказал чиновник.

В параметрах сценарных условий на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заложено постепенное снижение цен на Brent – с 80,7 доллара за баррель в 2023 году до 70,6 доллара за баррель в 2026 году.

В прогнозе Минэкономразвития, подготовленном в сентябре 2022 года, была заложена цена на нефть марки Urals в 2023 году в 70,1 доллара за баррель.