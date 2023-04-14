МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Польша исчезнет с лица Земли в случае войны между Россией и НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Украина никому не нужна, заявил Медведев

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что не беспокоится насчет возможного столкновения России с Североатлантическим альянсом, поскольку Москва будет быстро повержена в этом конфликте.

Медведев написал на своей странице в твиттере, что не знает, кто будет победителем в такой войне. При этом он предрек печальную участь Польше, которая сейчас служит форпостом НАТО в ЕС.

"Эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", — заявил Медведев.