Медведев резко ответил на слова Моравецкого о войне между Россией и НАТО
Зампред Совбеза Медведев заявил, что Польша исчезнет в случае войны между Россией и НАТО
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Польша исчезнет с лица Земли в случае войны между Россией и НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что не беспокоится насчет возможного столкновения России с Североатлантическим альянсом, поскольку Москва будет быстро повержена в этом конфликте.
Медведев написал на своей странице в твиттере, что не знает, кто будет победителем в такой войне. При этом он предрек печальную участь Польше, которая сейчас служит форпостом НАТО в ЕС.
"Эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", — заявил Медведев.
https://1prime.ru/News/20230414/840376106.html
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